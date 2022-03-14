МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Горячие линии Роструда перешли на усиленный, круглосуточный режим работы в течение всей недели, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Володин дал бизнесу рекомендации по работе в период санкций

"Горячие линии Роструда перешли на усиленный режим работы. Федеральная горячая линия — 8-800-707-88-41 — работает круглосуточно, семь дней в неделю. Если вы — сотрудник и вам нужна консультация по вопросам трудового права, набирайте сразу добавочный 1. Региональные горячие линии теперь также работают без выходных, с 9 утра до 9 вечера по местному времени", — говорится в сообщении.

Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, система консультирования граждан — двухуровневая. Первый уровень — это комментарии, разъяснения, ответы на базовые вопросы, которые можно получить на федеральной горячей линии. Второй уровень — это региональные инспекции. Они также перешли в ежедневный режим работы с 9.00 до 21.00.

Министр отметил, что, если работник намерен подать жалобу и хотел бы проконсультироваться, как это сделать, он может обратиться напрямую на региональную горячую линию.

В Минтруде добавили, что для контроля за соблюдением прав граждан развернут оперативный мониторинг ситуации на рынке труда. Для профилактики нарушений прав работников региональные госинспекции труда направляют работодателям предостережения о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.

Также инспекторы начали профилактические визиты в компании, которые находятся в группе риска. Работникам по-прежнему доступна возможность обратиться с жалобой онлайн, через портал онлайнинспекция.рф.