МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия выполнит свои обязательства по Международной космической станции: американский астронавт Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле "Союз" 30 марта. Об этом представителям СМИ сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Отмечается, что ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта Марка Ванде Хая.

"Роскосмос" никогда не давал повода сомневаться в своей надежности как партнера. Безопасная работа экипажа на орбите МКС является для нас важнейшим приоритетом. Американский астронавт Марк Ванде Хай вернётся на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19" вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым", — заявили в пресс-службе.

Марк Ванде Хай прилетел на МКС на "Союзе МС-18" вместе с Петром Дубровым и другим российским космонавтом Олегом Новицким еще 9 апреля прошлого года.

Пятого октября на станцию прибыл "Союз МС-19" с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.

После 12 дней съемок фильма "Вызов" на орбите "киноэкипаж" вместе с Новицким вернулись на Землю на "Союзе МС-18", а Дубров со Шкаплеровым продолжили работу на станции.