МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Со вторника, 15 марта, в Москве отменяется требование по использованию защитных масок, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. The Guardian: мир столкнется с дефицитом продовольствия и голодом

"Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок", — написал он.

Также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях: установка разделительных перегородок на рабочих местах, регулярное измерение температуры тела работников и другие.

Мэр подчеркнул, что это решение может поддержать бизнес в нынешней социально-экономической ситуации.