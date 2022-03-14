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В Москве с 15 марта отменят масочный режим
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Со вторника, 15 марта, в Москве отменяется требование по использованию защитных масок, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. "Стабильное улучшение эпидемиологической... ПРАЙМ, 14.03.2022
общество , новости, сергей собянин, москва, масочный режим, пандемия коронавируса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Со вторника, 15 марта, в Москве отменяется требование по использованию защитных масок, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок", — написал он.
Также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях: установка разделительных перегородок на рабочих местах, регулярное измерение температуры тела работников и другие.
Мэр подчеркнул, что это решение может поддержать бизнес в нынешней социально-экономической ситуации.