МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сокращение до получаса в сутки времени, отведенного на просмотр новостей в интернете, позволит бороться с тревожным состоянием, возникшим на фоне спецоперации на Украине, заявила РИА Новости член высшего экспертного совета кафедры "Нейролингвистическое программирование" Академии социальных технологий, руководитель горячей линии психологической помощи клуба "Мы вместе" Инна Силенок. Автоэксперты ответили, как продлить жизнь автомобилю

"Только начала затихать волна пандемии, как возникла новая психотравмирующая ситуация. Одним из самых дестабилизирующих факторов является информационная напряженность. Противоречивые новости, которые люди получают часто из непроверенных источников. Появилась новая форма зависимости – зависимость от новостей в интернете, "западание" на негативную информацию", — сказала Силенок.

Психолог отметила, что в этой ситуации нужно доверять только официальным источникам информации и постараться взять под контроль свое психоэмоциональное состояние. Необходимо, кроме того, минимизировать время пребывания в интернете, оптимальный вариант – не чаще одного раза и не более получаса в сутки.

"Если человек сам не справляется — нарушился сон, присутствует фоновое состояние тревоги или даже приступы паники, обострились психосоматические заболевания, — необходимо обратиться к специалистам психологам или психотерапевтам", — советует Силенок.

Собеседница агентства сообщила, что на горячую линию клуба часто звонят люди, уехавшие из Донбасса еще в 2014-2015 годах. "Нынешняя ситуация напомнила им, что они пережили семь-восемь лет назад. Пропал сон, появилась тревожность… Произошла ретравматизация у тех, кто участвовал раньше в боевых действиях", — отметила Силенок.

Она добавила, что в такой ситуации важно занять себя приятным и полезным делом: выехать на природу, позаниматься спортом или вокалом, записаться на танцы, кулинарные курсы, порисовать, связать шаль, попросить детей научить вас интересной игре или сделать что-то, что вы долго откладывали на потом.