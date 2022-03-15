МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Число россиян, которые, имея возможность выбрать для жизни любую страну мира, остались бы на Родине выросло за последние 12 лет почти в два раза — до 44% в текущем году против 23% в 2010 году, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Компания провела его в период с 25 февраля по 10 марта текущего года, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек (население России старше 18 лет) в 373 городах страны.

"Имея возможность жить в любой стране мира, 44% россиян выбрали бы Россию. 12 лет назад таковых было практически вдвое меньше (23%). Жить в США сегодня предпочли бы только 4% респондентов, на 3 п.п. меньше, чем год назад", — говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

По 3% опрошенных выбрали бы Швейцарию, Германию и Канаду. В Греции, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции хотели бы жить по 2% россиян. По 1% респондентов назвали такие страны, как Великобритания, Израиль, Исландия, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, Франция и Чехия. Еще 15% выбрали бы другие государства в качестве постоянного места жительства, еще 5% опрошенных затруднились ответить.

"Женщины почти в 1,5 раза чаще, чем мужчины, говорят о желании жить в России (53% против 37% соответственно). Тех же, кто выбирает США, вдвое больше среди сильного пола (5% против 2% среди женщин). Новая Зеландия также чаще привлекает мужчин (4 и 0% соответственно). Швейцарию чаще называли женщины (5% против 2% среди мужчин)", — пишут авторы исследования.