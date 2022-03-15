МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. РФ официально выходит из Совета Европы, но остается открытой к сотрудничеству с членами организации, сообщило министерство иностранных дел России. Россия ввела персональные санкции против Байдена

Как отметило ведомство, государства НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога, а 25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы.

"В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта с.г. Генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из Организации", — говорится в заявлении ведомства.

Министерство отметило, что всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России "лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг".

"Покидая Совет Европы, Россия остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами Организации по вопросам, представляющим взаимный интерес, и в рамках тех конвенций, участие в которых мы решим продолжать", — добавил российский МИД.