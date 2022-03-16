МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Треть россиян полагает, что для того, чтобы достойно встретить пенсионный возраст, надо начинать копить на него уже с 20 лет, даже если при этом придется ограничивать себя в текущих тратах. Об этом говорится в результатах исследования НПФ "Открытие", имеющихся в распоряжении РИА Новости. Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО

"Треть опрошенных во всех возрастных группах считают, что начинать копить надо в 20-25 лет. Также существенная доля участников опроса (от 14% до 16% респондентов всех возрастных групп) полагают, что правильный возраст для начала накоплений – 30-35 лет", — выяснили специалисты, опросив 1,2 тысячи респондентов в конце прошлого года.

Также наметилась тенденция, что чем старше респондент, тем он более склонен откладывать решение о начале копить на пенсию — делать это до 40 лет считают правильным 71% молодых респондентов (в возрасте до 40 лет) и 64% более зрелых (в возрасте после 40 лет).

При этом 85% респондентов отметили, что, помимо пенсии, они планируют иметь альтернативные источники получения дохода. Так, при множественном варианте выбора, 56% россиян ответили, что будут подрабатывать, еще 33% рассчитывают жить на сформированные накопления, а 24% – на доходы от инвестиций и депозитов. Кроме того, 22% рассчитывают получать дополнительный доход от сдачи недвижимости, 15% — рассчитывают на помощь детей/родственников, а 0,3% опрошенных – на личное подсобное хозяйство.

"В заключение отметим интересный факт – 8% респондентов считают, что откладывать деньги на пенсию нет необходимости. Из них 44% респондента ответили, что будут подрабатывать на пенсии, остальные 56% рассчитывают на помощь детей/родственников, на средства от сдачи недвижимости или доходы от инвестиций", — сообщили в фонде.