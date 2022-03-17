МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что полномочия служб занятости в России будут расширены. Минтруд разработает параметры повышения соцвыплат

Глава правительства уточнил, что в службы занятости смогут обратиться даже те граждане, которым только грозит увольнение.

"Если раньше за государственными услугами туда могли обратиться только безработные, то в течение текущего года это смогут делать и граждане, находящиеся под риском увольнения. Например, если компания уже объявила, что планирует сокращение или закрытие", — сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Ключевая задачей в данный момент — не допустить, чтобы люди остались без работы, подчеркнул российский премьер и уточнил, что это относится в том числе к сотрудникам, которых перевели на неполный рабочий день или отправили в неоплачиваемый отпуск. Правительство поддержит пострадавших от санкций экспортеров

Кроме того, кабмин выделит на поддержку занятости 40 миллиардов рублей, сообщил Мишустин. Уточняется, что ‍большая часть суммы — свыше 25,5 миллиардов рублей — будет направлена на создание в регионах временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрировавшихся на бирже труда. Еще 7 миллиардов рублей пойдут на реализацию региональных программ занятости. Остальные средства — почти 6 миллиардов рублей — пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов.

По словам главы правительства, воспользоваться помощью смогут 400 тысяч человек.