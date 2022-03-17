МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минтруд представил меры по поддержки занятости в России на сумму более 39 миллиардов рублей.
По словам главы ведомства Антона Котякова, они охватят 625 тысяч россиян, в дальнейшем число получателей помощи может вырасти до 1 миллиона.
"В тех постановлениях, которые приняты уже сейчас, мы предусмотрели возможность расширения этих программ до охвата одного миллиона человек соответствующим объёмом финансирования", — сказал министр на брифинге и добавил, что принятые меры рассчитаны на широкий круг граждан, которые смогут обратиться за поддержкой.
Котяков отметил, что в данный момент на портале "Работа в России" доступно большое число вакансий — около 1,6 миллиона.
Министр озвучил следующие меры поддержки занятости населения:
- государство субсидирует компаниям в простое оплату временных работ сотрудникам в размере одного МРОТ на человека;
- безработные россияне смогут получать дополнительно оплату в размере одного МРОТ за участие в общественных работах;
- компаниям, находящимся в простое, субсидируют переобучение работников из расчёта до 60 тысяч рублей на человека;
- работники в простое получают 2/3 средней зарплаты или тарифной ставки.
https://1prime.ru/society/20220317/836407725.html