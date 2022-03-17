МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минтруд представил меры по поддержки занятости в России на сумму более 39 миллиардов рублей.

По словам главы ведомства Антона Котякова, они охватят 625 тысяч россиян, в дальнейшем число получателей помощи может вырасти до 1 миллиона.

"В тех постановлениях, которые приняты уже сейчас, мы предусмотрели возможность расширения этих программ до охвата одного миллиона человек соответствующим объёмом финансирования", — сказал министр на брифинге и добавил, что принятые меры рассчитаны на широкий круг граждан, которые смогут обратиться за поддержкой.

Котяков отметил, что в данный момент на портале "Работа в России" доступно большое число вакансий — около 1,6 миллиона.

Министр озвучил следующие меры поддержки занятости населения:

государство субсидирует компаниям в простое оплату временных работ сотрудникам в размере одного МРОТ на человека;

безработные россияне смогут получать дополнительно оплату в размере одного МРОТ за участие в общественных работах;

компаниям, находящимся в простое, субсидируют переобучение работников из расчёта до 60 тысяч рублей на человека;

работники в простое получают 2/3 средней зарплаты или тарифной ставки.

По словам главы Минтруда, центры занятости в РФ уже переведены в режим проактивной работы. "Даже те граждане, которые еще не потеряли работу и не получили статус безработного, но находятся под такой угрозой, смогут воспользоваться всем комплексом услуг", отметил он. Гражданам в том числе будет доступна возможность переобучения.

Кроме того, в регионах организованы рабочие группы, которые контролируют деятельность предприятий, меняющих режим организации трудовой деятельности.