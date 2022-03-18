МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Россияне в качестве социальной помощи от государства могут получить ипотечные каникулы, а также оформить соцконтракт на обучение, поиск работы или ведение своего дела, рассказал РИА Новости гендиректор финансового маркетплейса "Сравни.ру" Сергей Леонидов. В Белоруссии надеются на поддержку России в период западных санкций

"В России вновь возобновили кредитные каникулы. Несколько дней назад правительство раскрыло параметры ипотечных кредитов, по которым сейчас можно оформить такие каникулы", — приводит Леонидов первый способ получить соцпомощь. Оформить отсрочку по кредиту можно выполнив ряд условий. Кредитный договор должен быть заключен до 1 марта 2022 года, ипотека не должна превышать 6 миллионов рублей для Москвы и 3 миллиона рублей для регионов, отмечает он.

При этом доходы заемщика должны были снизиться минимум на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом в 2021 году. Это должно быть подтверждено документально. Также не должно быть действующих ипотечных каникул, в таком случае новые открыть можно, отмечает эксперт. "Длительность отсрочки не может превышать полугода. На все это время заемщик получает право не вносить платежи по ипотеке. Также будут отсутствовать пени и штрафы. Ипотечные каникулы не будут отражены в кредитной истории заемщика… если соблюдать все условия", — говорит Леонидов.

Соцконтракт, который можно оформить в МФЦ или на "Госулсугах", позволяет получить выплату до 250 тысяч рублей. Это помощь от государства в обмен на обязательство для совершеннолетних россиян или семей с низким уровнем дохода. Оформить соцконтракт можно на обучение или переобучение — максимальная сумма выплаты 30 тысяч рублей, получатель обязуется получить новую профессию или повысить квалификацию, добавляет Леонидов.

По соцконтракту на поиск работы единовременно выплачивается сумма, равная одному прожиточному минимуму для трудоспособного населения в регионе, а после трудоустройства — еще три такие же выплаты в течение трех месяцев. Условие — найти работу, отмечает эксперт.

Тем гражданам, которые хотят вести подсобное хозяйство, выплачивают до 100 тысяч рублей на год, они будут обязаны заниматься его ведением, получать доход от продажи сельскохозяйственной продукции и зарегистрироваться в качестве самозанятого. На преодоление трудной жизненной ситуации выделяют до одного прожиточного минимума в регионе, средства должны уйти на товары первой необходимости. На открытие дела выплачивают до 250 тысяч рублей на год с условием закупки оборудования, расходных материалов, оплаты аренды и производства, заключает Леонидов.