МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Правительство России расширило и утвердило новые меры поддержки рынка труда, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда. Минтруд разработал меры по поддержке занятости

Согласно данным, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 78,8 миллиарда рублей, при необходимости будут выделены дополнительные средства.

Как заявила Голикова, ключевая задача властей — оперативно вернуть работу всех предприятий в штатный режим. Вице-премьер попросила регионы устанавливать контакт с предприятиями при переходе в простой.

"Наша работа, в первую очередь, нацелена на сохранение рабочих мест. Мы должны помочь предприятиям сохранить свои трудовые коллективы, а гражданам — доходы и занятость", — сказала Голикова. Путин призвал поддержать потерявших работу россиян

По ее словам, кабмин отслеживает ситуацию на рынке труда и может охарактеризовать ситуацию как стабильную.

Что касается отдельных регионов, в Москве не фиксируется рост числа обращений в службу занятости, столица проводит проактивный многофакторный мониторинг ситуации, говорится в сообщении.

В Подмосковье наблюдается тенденция к снижению числа безработных, ситуация в 113 системообразующих предприятиях и 170 компаниях с иностранным капиталам находится на особом контроле.