МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. США стремятся вбить клин между Пекином и Москвой, используя тему российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times. США пригрозили Китаю санкциями

В публикации утверждается, что разрешением украинского кризиса должен заниматься Белый дом.

"Основной причиной гнева России и военной операции на Украине стало расширение НАТО на восток. Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине. Возмутительно, что Вашингтон требует от Пекина сделать это ценой российско-китайских отношений. Это неразумно и коварно", — говорится в материале.

Обозреватель считает, что США и НАТО допустили ошибку при построении системы европейской безопасности.

"Россия — это независимая крупная держава, и Китай не имеет возможности влиять на ее решение по Украине, которое Москва считает вопросом "жизни и смерти", — уточнил автор.

По мнению автора публикации, если Китай действительно попытается оказать давление на Россию, это может подорвать отношения Пекина и Москвы, что станет огромной стратегической потерей для обеих стран.

"Это то, что США хотят и рады видеть. <…> Но как Пекин и Москва могут допустить, чтобы такой злой трюк удался?" — задается риторическим вопросом автор.