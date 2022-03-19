МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом, заявил директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов. Об этом сообщает РИА Новости.
Парамонов выразил надежду, что в Риме, как и в других столицах Европы, "все-таки придут в себя и вспомнят о глубинных интересах своих народов".
"Захлестнувшая их (страны Европы — прим. ред.) борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место… взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего европейского континента, а не только одной его части", — сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что на фоне антироссийских санкций итальянские власти забыли об успешном опыте сотрудничества с Россией и присоединились к "остервенелой русофобской кампании".
https://1prime.ru/society/20220319/836429654.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.