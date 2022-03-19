МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ясно дали понять Китаю, что поддерживать российскую спецоперацию на Украине — "плохой выбор", заявил в беседе с CNN глава Пентагона Ллойд Остин.
Вместе с тем он выразил надежду, что "Китай не будет поддерживать (спецоперациюна Украине — прим. ред.)".
Ранее по видеосвязи состоялся разговор президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. По его окончанию высокопоставленный представитель Белого дома отметил, что Байден во время беседы с Си Цзиньпином не выдвигал каких-либо требований, а только изложил видение Вашингтона ситуации вокруг Украины.
https://1prime.ru/society/20220319/836429777.html
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