МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Введенные против российских бизнесменов санкции не снимут, заявила в беседе с газетой Times министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. США пригрозили Китаю санкциями

"Это крайне сложно (снятие санкций — прим. ред.) Эти олигархи позволили Владимиру Путину делать то, что он делает", — заявила глава МИД.

В то же время она выразила надежду, что что российский бизнесмен Роман Абрамович — владелец лондонского футбольного клуба "Челси" — не сможет когда-либо вернуться в Великобританию.