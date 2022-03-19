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МИД Великобритании оценил возможность снятия санкций с бизнесменов России
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Введенные против российских бизнесменов санкции не снимут, заявила в беседе с газетой Times министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. "Это крайне сложно (снятие санкций —... ПРАЙМ, 19.03.2022
новости, общество , финансы, экономика, санкции против рф, мнение, мид, великобритания
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Введенные против российских бизнесменов санкции не снимут, заявила в беседе с газетой Times министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
"Это крайне сложно (снятие санкций — прим. ред.) Эти олигархи позволили Владимиру Путину делать то, что он делает", — заявила глава МИД.
В то же время она выразила надежду, что что российский бизнесмен Роман Абрамович — владелец лондонского футбольного клуба "Челси" — не сможет когда-либо вернуться в Великобританию.