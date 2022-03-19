МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в эфире канала "Россия 24", что скачков цен на жизненно необходимые препараты в России и проблем с ними не возникает.
По его словам, компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок, а "в формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает".
Он отметил, что люди пытаются купить лекарства на три-шесть месяцев, но это не нужно делать, так как препараты производятся и поставляются.
https://1prime.ru/society/20220319/836433282.html
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