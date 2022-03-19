МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил о необходимости установить между Россией и Западом новую архитектуру безопасности после завершения российской спецоперации по демилитаризации Украины. Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО

"Несмотря на то, что мы полностью отвергаем российскую войну на Украине, доводы России должны быть услышаны, потому что после этой войны должна быть установлена новая архитектура безопасности между Россией и западным блоком", — сказал Калын в интервью американской газете New York Times.

"Мы не можем позволить себе еще одну холодную войну — это будет плохо для всех и дорого обойдется всей международной политической и финансовой системе", — добавил представитель турецкого президента.

По его словам, влияние на новую архитектуру безопасности окажет каждый предпринимаемый сейчас в отношении России шаг "в военном, политическом, экономическом и других отношениях". Цель состоит в том, чтобы "установить мир и безопасность для всех", подчеркнул Калын.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.