МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и НАТО допустили серьезную ошибку, когда еще до начала кризиса на Украине объявили, что Запад не будет вмешиваться в ситуацию, заявил в интервью RND Джон Болтон, бывший советником президента Дональда Трампа по нацбезопасности. Об этом пишут "Известия". В США смеются над угрозами Байдена в адрес Китая

Ключевыми ошибками, по мнения Болтона, стали пассивность и открытость Байдена.

"Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, это было бы лучше для безопасности Украины и остального мира. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва", — сказал он.

Экс-советник считает, что для скорейшего разрешения кризиса необходимо применить в отношении России "стратегию Рональда Рейгана", основанную на активной поддержке оппозиции. В частности, Болтон считает, что российскую молодежь необходимо подвергать западной пропаганде.