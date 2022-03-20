МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Финляндия пятый год подряд возглавила составленный по заказу ООН рейтинг World Happiness Report, который определяет самые счастливые страны мира, передает RT со ссылкой на The Guardian. Россиян предупредили, чем можно испортить свой кредитный рейтинг

Также в пятерку самых счастливых вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. А на последнее место второй год подряд было присуждено Афганистану.

Составленный еще до начала российской спецоперации на Украине, рейтинг показал, что наибольший рост благосостояния пришелся на Болгарию, Румынию и Сербию. А наибольшее падение уровня благосостояния зафиксировали в Ливане, Венесуэле и Афганистане. Россия заняла 80 место из 146.

The Guardian напоминает, что рейтинг, который составляется уже десятый год, базируется на оценке людьми своего счастья, основанного на опросах Института Гэллапа, а также на экономических и социальных данных: размер ВВП, социальная поддержка, личная свобода, уровень коррупции.