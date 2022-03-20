Guardian: рейтинг самых счастливых стран мира возглавила Финляндия, Россия – на 80-м месте из 146
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Финляндия пятый год подряд возглавила составленный по заказу ООН рейтинг World Happiness Report, который определяет самые счастливые страны мира, передает RT со ссылкой на The Guardian.
Также в пятерку самых счастливых вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. А на последнее место второй год подряд было присуждено Афганистану.
Составленный еще до начала российской спецоперации на Украине, рейтинг показал, что наибольший рост благосостояния пришелся на Болгарию, Румынию и Сербию. А наибольшее падение уровня благосостояния зафиксировали в Ливане, Венесуэле и Афганистане. Россия заняла 80 место из 146.
The Guardian напоминает, что рейтинг, который составляется уже десятый год, базируется на оценке людьми своего счастья, основанного на опросах Института Гэллапа, а также на экономических и социальных данных: размер ВВП, социальная поддержка, личная свобода, уровень коррупции.