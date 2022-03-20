Великобритания покупала рекламу в российской соцсети "ВКонтакте"
СМИ: для продвижения своей позиции по Украине власти Британии покупали рекламу в "ВКонтакте"
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Власти Великобритании для продвижения своей позиции по Украине среди россиян покупали рекламу в социальной сети "ВКонтакте", сообщила газета Sunday Telegraph.
Как рассказывает издание, в Великобритании создано правительственное информационное подразделение (Government Information Cell, GIC), перед которой поставлена задача бороться с российской позицией по ситуации вокруг Украины.
Подчеркивается, что агентство GIC создано по указанию министра иностранных дел страны Лиз Трасс. Сотрудники для работы в новом подразделении набирались из МИД, Минобороны и МВД Британии.
https://1prime.ru/society/20220320/836438551.html
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