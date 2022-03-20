МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Власти Великобритании для продвижения своей позиции по Украине среди россиян покупали рекламу в социальной сети "ВКонтакте", сообщила газета Sunday Telegraph. Эксперт оценил безопасность данных пользователей Facebook и Instagram

Как рассказывает издание, в Великобритании создано правительственное информационное подразделение (Government Information Cell, GIC), перед которой поставлена задача бороться с российской позицией по ситуации вокруг Украины.

Подчеркивается, что агентство GIC создано по указанию министра иностранных дел страны Лиз Трасс. Сотрудники для работы в новом подразделении набирались из МИД, Минобороны и МВД Британии.