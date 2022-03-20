МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Почти 90% японцев беспокоятся из-за возможных угроз безопасности Японии, а из-за вероятного "вторжения Китая на Тайвань", показало исследование, которое провели газета "Майнити" и Центр социальных исследований. Toyota и Lexus приостанавливают производство автомобилей в Японии

Согласно опросу, 46% японцев испытывают "сильное беспокойство" относительно возможных угроз безопасности Японии, 41% испытывает "некоторую обеспокоенность", и лишь 3% респондентов ответили, что не испытывают никакого беспокойства.

В ответ на вопрос о обеспокоенности "возможным вторжением Китая на Тайвань" на фоне украинского кризиса 56% участников заявили, что "серьезно обеспокоены", а 33% — что испытывают "некоторое беспокойство".