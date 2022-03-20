МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Пресс-служба правительства России сообщила о расширении безработным доступа к социальным контрактам. В 2022 году доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. Компании, берущие на работу молодежь до 30 лет, получат господдержку

В кабмине пояснили, что социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином). С помощью него можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Отмечается, что социальный контракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума. По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех её членов за три последних месяца

Изменения позволят оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве.