МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Решение России о выходе из диалога с Японией по мирному договору является "неприемлемо жестким, абсолютно неоправданным и недопустимым", заявил в ходе слушаний в верхней палате парламента страны премьер-министр Фумио Кисида. Япония не планирует пересматривать бюджет на 2022 финансовый год

"Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест (в связи с этим решением – ред.)", — подчеркнул он.

Вместе с этим, отвечая на вопрос парламентария относительно позиции Токио по вопросу территорий и мирного договора, Кисида подчеркнул, что "позиция правительства Японии в отношении разрешения территориального вопроса и заключения после этого мирного договора не менялась".

"Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с РФ сейчас невозможен", — добавил он.

Япония направила протест России в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Нами был направлен протест. Данное решение абсолютно неоправданно и совершенно недопустимо", — отметил он.

МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.