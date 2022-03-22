МОКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.

"К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено", — сообщил телеканал в 9.50 утра (4.50 мск).

Поисково-спасательные работы продолжаются. Отмечается, что горная местность создает большие трудности для поисковой работы.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в понедельник потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар. Управление гражданской авиации подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.