КЕМЕРОВО, 22 мар — ПРАЙМ. Пресс-служба шахты "Листвяжная" сообщила, что практически все горняки предприятия выведены на поверхность, в больницу на обследование доставлены десять человек. Ростехнадзор назвал причину аварии на "Листвяжной"

Отмечается, что на данный момент отделения военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) приступили к обследованию выработок.

"По предварительным данным, это не был метан. Скорее всего, двуокись углерода с углекислым газом. СО2. Это наиболее вероятно", — сказали на предприятии.

"Шахта "Листвяжная" — не работающее угольное предприятие. Восстановительные работы на шахте ведутся. Все работы приостановлены. Сейчас выводятся последние несколько человек. Практически всех вывели", — рассказали на шахте.

Уточняется, что в больницу для обследования доставлены десять человек. "Все в сознании, просто врачи сказали, их необходимо обследовать", — пояснили на предприятии.

Ранее пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что причиной эвакуации стало превышение углекислого газа при ремонтных работах.

В экстренных службах заявили, что семь работников шахты почувствовали себя плохо, их вывели на поверхность, а затем вывели еще 134 горнорабочих.

Прокуратура Кемеровской области сообщила, что после эвакуации начала проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности. Также отмечается, что ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.

В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.