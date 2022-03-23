Минтруд РФ сообщил о снижении безработицы в РФ в феврале на 23,2%, до 682,8 тысячи человек
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минтруд РФ сообщил о снижении безработицы в РФ в феврале на 22,6 тысячи человек.
Согласно документу Минтруда, который имеется в распоряжении РИА Новости, в конце февраля 2022 года безработными в РФ были зарегистрированы 682,8 тысячи человек, что на 3,2% (22,6 тысячи человек) меньше, чем в январе.
Уровень регистрируемой безработицы на конец февраля составил 0,9% от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет. В феврале 2021 года показатель составлял 3%, следует из документа.
https://1prime.ru/society/20220323/836470159.html
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