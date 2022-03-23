МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минтруд РФ сообщил о снижении безработицы в РФ в феврале на 22,6 тысячи человек. Минтруд разработал меры по поддержке занятости

Согласно документу Минтруда, который имеется в распоряжении РИА Новости, в конце февраля 2022 года безработными в РФ были зарегистрированы 682,8 тысячи человек, что на 3,2% (22,6 тысячи человек) меньше, чем в январе.

Уровень регистрируемой безработицы на конец февраля составил 0,9% от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет. В феврале 2021 года показатель составлял 3%, следует из документа.