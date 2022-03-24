МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. США не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке. Об этом написала китайская газета South China Morning Post.

По мнению издания, вторжение американских войск было вопиющим нарушением Устава ООН, и от его последствий по-прежнему страдает весь ближневосточный регион.

"Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества", — подчеркивается в статье.

Обозреватель South China Morning Post уверен, что попытки Вашингтона обвинить Россию демонстрируют двуличие Белого дома.

"Мир устал от заезженной пластинки Америки, которая осуждает страны, которые ей не нравятся, как "изгоев", а затем идет на убийство во имя праведности и международной справедливости", — подытожило издание.

South China Morning Post призвала США не считать себе "супергероем", который пытается "спасти невинных и безнаказанно сражается со злодеями".