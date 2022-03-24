МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Высказывания Госдепартамента США о якобы "военных преступлениях" на Украине выходят за рамки здравого смысла. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии в Штатах. Китайские СМИ: двуличие США в отношении России всем надоело

"Подобные утверждения выходят за рамки здравого смысла", — сказал Антонов.

По его словам, попытка Вашингтона присвоить себе право судить, кто является "военным преступником", вызывает отторжение.

"Страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой", — указал Антонов.

Он выразил уверенность, что цель таких обвинений со стороны Вашингтона — попытка "демонизировать нашу страну в глазах общественности, разжечь русофобию".

"Не пора ли остановиться?", — задался вопросом Антонов.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, как подчеркивают власти, об оккупации Украины речи не идет.