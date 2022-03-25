МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) якобы из-за причастности к кибератаке на НПЗ в Саудовской Аравии в 2017 году. Об этом сообщило министерство иностранных дел Британии. США и ЕС планируют создать рабочую группу по вопросам энергобезопасности

В заявлении говорится о том, что "министр иностранных дел Лиз Трасс использовала санкционный режим в области кибербезопасности для обозначения Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ), который является подконтрольной структурой Министерства обороны России, за инцидент на саудовском нефтехимическом заводе".

По утверждению британского МИД, вредоносная программа была использована для атаки на предохранитель системы управления промышленными процессами, что привело к двум экстренным приостановкам работы завода.