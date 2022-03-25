МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) якобы из-за причастности к кибератаке на НПЗ в Саудовской Аравии в 2017 году. Об этом сообщило министерство иностранных дел Британии.
В заявлении говорится о том, что "министр иностранных дел Лиз Трасс использовала санкционный режим в области кибербезопасности для обозначения Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ), который является подконтрольной структурой Министерства обороны России, за инцидент на саудовском нефтехимическом заводе".
По утверждению британского МИД, вредоносная программа была использована для атаки на предохранитель системы управления промышленными процессами, что привело к двум экстренным приостановкам работы завода.
https://1prime.ru/society/20220325/836489150.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.