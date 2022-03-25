МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда, в стране выросло число работников в режиме неполного рабочего дня и простое. Минтруд назвал число россиян, лишенных зарплаты

"Несмотря на то, что ситуация на рынке труда стабильная и даже наблюдается некоторое сокращение количества зарегистрированных безработных, увеличивается количество работодателей, которые заявили об изменении формы занятости, а также численности работников, работающих в режиме неполного дня и простое. Для реагирования на эту ситуацию направлены изменения в работе служб занятости", — отметила Голикова в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Слова вице-премьера приводят в секретариате.

Она также отметила, что в регионы были направлены методические рекомендации для органов службы занятости, работа центров занятости будет построена проактивно и разделится на два ключевых направления: взаимодействие с предприятиями с риском высвобождения работников и сотрудничество с предприятиями, у которых есть открытые вакансии.

"Службы занятости будут работать на территории своего региона таким образом, чтобы все предприятия были закреплены за сотрудниками служб занятости, и каждый сотрудник чувствовал свою персональную ответственность за состояние на этом предприятии", — подчеркнула Голикова.

"Самая главная задача сегодня, чтобы центры занятости взаимодействовали с работодателями для качественного мониторинга ситуации с занятостью, предупреждали рост высвобождений. Необходимо максимально активно включиться в эту работу", — добавила она.