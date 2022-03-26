МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Калининград является "оккупированной территорией" с 1945 года, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, передает Lenta.ru со ссылкой на еженедельник Do Rzeczy. Польша заблокировала банковские счета российского посольства

Скшипчак считает, что Варшава должна вспомнить о Калининграде и заявить на него претензии, поскольку эти земли — часть польской территории. При этом он признал, что Калининградская область "не имеет военного значения".

Еще в 2021 году Скшипчак описал вероятный сценарий военных действий в Калининградской области с участием сил НАТО. Ключевую роль в случае вооруженного конфликта в Калининградской области, по его мнению, будут играть Балтийский флот и войска Калининградского оборонительного района.