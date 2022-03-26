Генерал Скшипчак: Польша должна заявить претензии на Калининград
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Калининград является "оккупированной территорией" с 1945 года, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, передает Lenta.ru со ссылкой на еженедельник Do Rzeczy.
Скшипчак считает, что Варшава должна вспомнить о Калининграде и заявить на него претензии, поскольку эти земли — часть польской территории. При этом он признал, что Калининградская область "не имеет военного значения".
Еще в 2021 году Скшипчак описал вероятный сценарий военных действий в Калининградской области с участием сил НАТО. Ключевую роль в случае вооруженного конфликта в Калининградской области, по его мнению, будут играть Балтийский флот и войска Калининградского оборонительного района.
https://1prime.ru/society/20220326/836504717.html
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