МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский скоро объявит о капитуляции страны, заявил в эфире Болгарского национального радио генерал Димитар Шивиков. ОБ этом сообщает РИА Новости. Эксперт дал прогноз по инфляции и дефициту бюджета Украины

"Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. <…> Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом", — сказал Шивиков.

По его мнению, Болгария не должна предоставлять Украине оружие, поскольку это только усилит эскалацию.

При этом генерал напомнил, что цель России — демилитаризиция и денацификация Украины, а не ее оккупация или уничтожение государственности. Вместе с тем Шивиков отметил, что с 2024 года власти Украины проводили "крайне русофобскую политику" по указке "заатлантического игрока".