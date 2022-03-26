"Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. <…> Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом", — сказал Шивиков.
По его мнению, Болгария не должна предоставлять Украине оружие, поскольку это только усилит эскалацию.
При этом генерал напомнил, что цель России — демилитаризиция и денацификация Украины, а не ее оккупация или уничтожение государственности. Вместе с тем Шивиков отметил, что с 2024 года власти Украины проводили "крайне русофобскую политику" по указке "заатлантического игрока".
https://1prime.ru/society/20220326/836504981.html
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