МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Бразилия выступает за диалог между Россией и Украиной и готова выступить посредником и фасилитатором переговоров, заявил глава МИД Бразилии Карлос Франса. Болгарский генерал сообщил о скорой капитуляции Украины

"Я не знаю, сможем ли мы добиться мира… Мы далеки от театра, на котором разворачивается этот конфликт. Но, безусловно, Бразилия, исходя из нацеленной на мир и консенсус позиции в Организации Объединенных Наций, действительно может быть посредником в этом диалоге", — сказал министр в интервью CNN Brasil.

По словам Франсы, в недавней беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном он выразил озабоченность избирательностью санкций, которые США и их союзники вводят против России — под удар попадают партнеры России по всему миру.

Беседа Франсы и Блинкена в целом была посвящена закупке удобрений для бразильского сельского хозяйства — на фоне рестрикций в отношении России Бразилии может потребоваться закупать удобрения в Марокко и Иране, которые также находятся под санкциями.