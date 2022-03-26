МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Бразилия выступает за диалог между Россией и Украиной и готова выступить посредником и фасилитатором переговоров, заявил глава МИД Бразилии Карлос Франса.
"Я не знаю, сможем ли мы добиться мира… Мы далеки от театра, на котором разворачивается этот конфликт. Но, безусловно, Бразилия, исходя из нацеленной на мир и консенсус позиции в Организации Объединенных Наций, действительно может быть посредником в этом диалоге", — сказал министр в интервью CNN Brasil.
По словам Франсы, в недавней беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном он выразил озабоченность избирательностью санкций, которые США и их союзники вводят против России — под удар попадают партнеры России по всему миру.
Беседа Франсы и Блинкена в целом была посвящена закупке удобрений для бразильского сельского хозяйства — на фоне рестрикций в отношении России Бразилии может потребоваться закупать удобрения в Марокко и Иране, которые также находятся под санкциями.
https://1prime.ru/society/20220326/836505077.html
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