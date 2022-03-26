МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты сыграли свою роль в украинском кризисе, совершив семь грехов по отношению к Киеву, сообщает Lenta.ru со ссылкой на публикацию китайского издания Global Times. Китай и Индия заинтересовались проектами на Курилах

Первый из "грехов" — приверженность Соединенных Штатов менталитету холодной войны, усугубляющему глобальный раскол. Причем, как подчеркивает издание, США не стесняются разделять государства на демократические и авторитарные, тем самым разжигая конфронтацию и вынуждая страны выбирать сторону.

Также издание указывает на пять расширений НАТО на восток, благодаря чему была создана угроза России.

Еще один американский "грех" — насаждение геополитического недовольства. По словам автора публикации, США пытаются разорвать контакты между Евросоюзом и Россией, чтобы теснее привязать к себе Европу. Обосновывая этот тезис, автор напомнил высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявившего, что "ЕС допустил ряд ошибок и упустил шанс сблизиться с Россией".

Третий "грех" — распространение Соединенными Штатами ложных сведений, а также попытки втянуть в конфликт на Украине Китай и стремление убедить Пекин взять вину на себя.

Среди других "грехов" были названы гегемония доллара, раздача вооружения и применение двойных стандартов в сфере прав человека, утаивание биологического оружия и использование внешних военных конфликтов для оправдания внутренних проблем.