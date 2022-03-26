Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины
Байден принял участие во встрече в Варшаве с министрами иностранных дел и обороны Украины
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве, передает журналистский пул.
"Президент сидел за длинным белым столом между госсекретарем (Энтони) Блинкеном и министром обороны (Ллойдом) Остином напротив украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и украинского министра обороны Алексея Резникова", — говорится в сообщении.
Президент США находится в двухдневной командировке в Польшу после поездки в Брюссель. Ранее в столице Бельгии он поучаствовал во внеочередном саммите НАТО, а также в саммите глав государств G7 и Евросовета.
Ранее сообщалось, что главы США и Польши встретились в польском Жешуве.
Россия начала военную операцию на территории Украины 24 февраля.
https://1prime.ru/society/20220326/836508501.html
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