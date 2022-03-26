МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве, передает журналистский пул. СМИ сообщают о подготовке новых санкций США против России

"Президент сидел за длинным белым столом между госсекретарем (Энтони) Блинкеном и министром обороны (Ллойдом) Остином напротив украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и украинского министра обороны Алексея Резникова", — говорится в сообщении.

Президент США находится в двухдневной командировке в Польшу после поездки в Брюссель. Ранее в столице Бельгии он поучаствовал во внеочередном саммите НАТО, а также в саммите глав государств G7 и Евросовета.

Ранее сообщалось, что главы США и Польши встретились в польском Жешуве.

Россия начала военную операцию на территории Украины 24 февраля.