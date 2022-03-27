Украина поддержала претензии Польши на Калининград
Секретарь СНБО Украины Данилов поддержал польского генерала в претензиях Варшавы на Калининград
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "1+1" поддержал идею бывшего командующего сухопутными польскими войсками, генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости Польши вернуть Калининград, заявив на него претензии, сообщает РИА Новости.
Данилов считает, что амбиции Польши способны помешать спецоперации России.
"Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло", — заявил секретарь СНБО Украины.
Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининград "оккупированной территорией" с 1945 года. По его убеждению, Польша должна вспомнить об этом и заявить на регион свои претензии, потому что эти земли — часть польской территории.
https://1prime.ru/society/20220327/836513665.html
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