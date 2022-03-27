МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "1+1" поддержал идею бывшего командующего сухопутными польскими войсками, генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости Польши вернуть Калининград, заявив на него претензии, сообщает РИА Новости. В Польше заявили претензии на Калининград

Данилов считает, что амбиции Польши способны помешать спецоперации России.

"Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло", — заявил секретарь СНБО Украины.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининград "оккупированной территорией" с 1945 года. По его убеждению, Польша должна вспомнить об этом и заявить на регион свои претензии, потому что эти земли — часть польской территории.