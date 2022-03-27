МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Число и сумма операций по картам на оплату образования в РФ с начала этого года прибавили по 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперты оценили ожидания россиян по дефициту импортных товаров

"Как показала статистика, только с начала 2022 года общее число и сумма операций по картам в сегменте "образование" прибавили по 2% относительно января — начала марта 2021 года. При этом средний чек практически не изменился за обозреваемый период и составил 6 090 рублей", — выяснили аналитики, изучив все операции в сегменте "образование" по картам банка за 2020, 2021 год, а также с начала 2022 года.

Согласно данным за 2021 год, эти показатели в целом также выросли относительно 2020 года: количество операций на 13%, сумма — на 16%. Средний чек увеличился на 3% и составил 5 915 рублей.

События последних двух лет показали особую востребованность онлайн-школ, рассуждаю аналитики. Как выяснилось, женщины чаще оплачивают обучение как свое, так и членов семьи, но на меньшие средние чеки. Так, общее число подобных операций по картам банка за 2021 год у них оказалось на 89% выше, чем у мужчин. В то же время "мужской" средний чек на образование оказался значительно выше женского — 7 886 рублей против 4 870 рублей.