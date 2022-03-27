МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале о ряде важных законов, которые вступят в силу в апреле. Путин дал ряд поручений для поддержки экономики

Он сообщил, что новое законодательство предполагает индексацию с апреля на 8,6 % социальных пенсий. По мнению Володина, решение коснется четырех миллионов человек. Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

Спикер добавил, что это не единственные меры поддержки россиян. Сославшись на президента России, он подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии.

Володин сообщил, что нормы закона о признании участников спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР ветеранами боевых действий позволят распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры соцподдержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Также, по его словам, вступает в силу закон о наказании за фейки о работе российских госорганов — посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК за рубежом. Ранее аналогичная норма была принята в отношении Вооруженных сил РФ. Россиянам объяснили, кому увеличат пенсии с 1 апреля

С апреля упрощается получение соцподдержки — установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов их банковских счетов, гражданин сможет выразить согласие с использованием ЕСИА, также теперь подростки самостоятельно смогут регистрироваться на "Госуслугах" с 14 лет.

Кроме того, вступает в силу ряд законов по поддержке граждан и бизнеса. В частности отменяется НДФЛ с процентных доходов, полученных по банковским вкладам в 2021-2022 годы, для IT-компаний на 2022-2024 годы вводится нулевая ставка налога на прибыль, упрощается и ускоряется ввод иностранных лекарств на российский рынок.