Очередная встреча делегаций Москвы и Киева пройдет в Стамбуле
Очередная встреча делегаций Москвы и Киева пройдет в Стамбуле – канцелярия Эрдогана
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Очередная встреча переговорных делегаций России и Украины пройдет в Стамбуле, такая договоренность достигнута в ходе переговоров президентов Турции и России.
"Президент Турции Тайип Эрдоган и Президент России Владимир Путин в ходе переговоров по телефону договорились, что следующая встреча переговорных команд России и Украины состоится в Стамбуле", — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
https://1prime.ru/society/20220327/836517433.html
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