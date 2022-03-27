МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Очередная встреча переговорных делегаций России и Украины пройдет в Стамбуле, такая договоренность достигнута в ходе переговоров президентов Турции и России.

"Президент Турции Тайип Эрдоган и Президент России Владимир Путин в ходе переговоров по телефону договорились, что следующая встреча переговорных команд России и Украины состоится в Стамбуле", — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.