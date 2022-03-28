МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель полагает, что Россия совершила "военные преступления" на Украине, но нужно поддерживать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, нравится это или нет. Глава Евросовета рассказал о запасе санкций ЕС против России

"Я искренне верю, что Россией на Украине совершены военные преступления. Но тем не менее, в силу необходимости, я считаю, что нужно поддерживать диалог с Владимиром Путиным, потому что, нравится это или нет, сегодня именно он сидит в Кремле", — написал Мишель в Twitter.

В интервью французскому телеканалу LCI глава Евросовета сказал, что совершивших военные преступления должны судить и "наказывать" органы международного правосудия.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.