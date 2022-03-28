МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад, в случае применения Россией на Украине химического или биологического оружия, отреагирует "драматическими мерами", которые сейчас обсуждаются. Шольц: договоры о газе предусматривают оплату в евро и долларах

"Применение биологического или химического оружия не должно случиться. Поэтому мы настолько однозначны в этом вопросе. Я это обсуждал постоянно в переговорах с (президентом РФ Владимиром) Путиным", — сказал Шольц в интервью телеканалу ARD.

По его словам, в переговорах с Россией, в частности, поднимался вопрос американских биолабораторий на Украине. Шольц назвал информацию об их существовании "ложью".

"Не используйте это для операции под ложным флагом, когда вы будете утверждать, что все это реакция на соответствующие действия Украины. Это повлекло бы тяжелейшие последствия, и мы едины в том, что мы отреагируем драматическими мерами, и уже думаем, как это будет сделано", — сказал канцлер.

Он отметил, что не намерен публично рассуждать об ответе стран Запада, НАТО не станет "стороной конфликта", но отреагирует. Шольц добавил, что ни он, ни президент США Джо Байден не говорили, каким может быть потенциальный ответ, и для этого у обоих "есть хорошие основания".

Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.