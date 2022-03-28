МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Более половины американцев считают, что в стране начнется долгосрочный спад, который приведет к потере США лидирующих позиций в мире, свидетельствуют данные опроса NBC News. Опрос показал, сколько японцев опасаются за безопасность страны

Респондентам был задан вопрос, считают ли они нынешнюю ситуацию в США "трудным периодом" или "началом долгосрочного спада, при котором США больше не будут занимать лидирующую позицию в мире". Как следует из опубликованных результатов, 53% участников опроса ответили, что нынешняя ситуация — "начало долгосрочного спада", 44% назвали происходящее "сложным периодом". В декабре прошлого года 48% респондентов высказывали ожидание длительного спада, в ноябре эта цифра составляла 54%, говорится в исследовании.

Опрос был проведен с 18 по 22 марта среди одной тысячи респондентов, 750 из них ответили с помощью мобильного телефона, погрешность составляет 3,1-3,49%.

Американцев спросили, каков их уровень уверенности в способности президента США Джо Байдена верно отреагировать на ситуацию вокруг Украины. Только 12% полностью уверены в главе администрации, 27% уверены в небольшой степени, 44% имеют чрезвычайно малую долю уверенности.

Рейтинг одобрения Байдена упал до уровня 40%, полностью не одобряют действия президента США 55%, говорится в опросе.