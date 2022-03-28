МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В связи с украинским кризисом и антироссийскими санкциями Йемен, Афганистан, Сирия, ряд стран Сахеля и Африканского Рога первыми столкнутся с катастрофическим голодом, заявили "Известиям" в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). ООН понизила прогноз мирового экономического роста

"Сейчас отголоски кризиса ощущаются во всем мире, стремительно растущие цены на продукты питания, энергию и удобрения угрожают перерасти в глобальный голод", — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По прогнозу Всемирной продовольственной программы при ООН (WFP), в 2022 году наступит катастрофический голод, который коснется 44 миллионов человек в 38 странах.

"Оценки WFP, вероятно, описывают ситуацию, сложившуюся в некоторых странах еще до происходящего на Украине. Их население находится в одном шаге от голода. Есть серьезные опасения, что ситуация там серьезно ухудшится в результате украинского кризиса", — прокомментировал старший аналитик по продовольственным кризисам и руководитель группы управления по чрезвычайным ситуациям и обеспечению устойчивости FAO Лука Руссо.

На Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы, в сумме они поставляют миру 73% подсолнечного масла. Из-за перебоев с поставками базовых продуктов сейчас наблюдается общемировая тенденция к росту цен на продукты питания.