МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Индийские профсоюзы в понедельник начали двухдневную забастовку в знак протеста против политики правительства, "направленной против трудящихся".

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"Мы ожидаем участия более 200 миллионов работников по всей стране во время забастовки 28 и 29 марта в знак протеста против политики правительства", — сообщил генеральный секретарь Всеиндийского конгресса профсоюзов Амарджит Каур изданию PTI.

Участие в забастовке примут члены профсоюзов в различных секторах страны, в частности угольной, сталелитейной, нефтяной, банковской и других. Ожидается, что к ней присоединятся сотрудники железных дорог, сферы автомобильных перевозок и передачи электроэнергии. Забастовка затронет и сельские районы страны, к ней присоединятся штатные и внештатные работники сельскохозяйственного сектора.

Забастовку поддерживают ряд индийских профсоюзов, в том числе такие крупные, как Индийский Национальный конгресс профсоюзов, Всеиндийский конгресс профсоюзов, Всеиндийский объединенный профсоюзный центр и другие.

Требования профсоюзов, в частности, включают отказ от предложенных изменений в трудовом законодательстве, увеличение заработной платы в соответствии и легализация контрактных рабочих. Ряд участвующих в забастовке профсоюзов добавил свои требования, в частности Всеиндийская ассоциация банковских служащих потребовала от правительства прекратить приватизацию банков государственного сектора и укрепить их.