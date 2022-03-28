МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ежемесячное пособие на детей, которое начнут начислять с 1 апреля, а выплачивать с 1 мая, может составить до 12,2 тысяч рублей, если после ее установления среднедушевой доход семьи останется ниже прожиточного минимума, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Банк России дал рекомендации по конвертации валютной ипотеки в рубли

"Если после установления выплаты доход семьи остается ниже прожиточного минимума, то пособие будет увеличено до 75-100% от регионального прожиточного минимума, в среднем это 9,2-12,2 тысячи рублей. При назначении пособия будет проведена комплексная оценка нуждаемости: учтены доходы семьи, имущественная обеспеченность, занятость родителей. Выплата устанавливается на период 12 месяцев", — цитирует Бибикову пресс-служба Совета Федерации.

Базовый размер выплаты составляет 50% от прожиточного минимума ребенка в регионе проживания, в среднем по стране это около 6150 рублей, утончила сенатор.

Она напомнила, что с 2021 года право на подобную выплату имели только одинокие малообеспеченные родители, теперь государственная поддержка распространяется и на полные семьи.

По словам сенатора, право на увеличение, при соблюдении определенных условий, распространится и на получателей ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет, размер которого фиксированный и составляет 50% регионального прожиточного минимума.

Как сообщила Бибикова, за новой выплатой можно будет обратиться через портал госуслуг, МФЦ, клиентские службы ПФР. Ожидается поступление порядка 11 миллионов заявлений.

"Введение данного пособия дополняет государственную поддержку семей с детьми: от установленного ранее пособия для матерей, вставших на учёт в ранние сроки беременности, до выплат на детей до 17 лет", — заявила она.