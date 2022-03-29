МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Пентагон в актуальной стратегии национальной безопасности называет Россию "острой угрозой", КНР — "постоянным соперником", заявляет о способности справиться с вызовами со стороны Ирана и Северной Кореи, следует из опубликованных пояснений к документу. США перебрасывают в Германию самолеты радиоэлектронной борьбы

"Россия представляет острую угрозу, как показывает жестокое и неспровоцированное вторжение на Украину. Мы продолжим взаимодействие с нашими союзниками по НАТО и партнерами для укрепления мощного сдерживания перед лицом российской агрессии", — говорится в пояснении к документу, распространенном военным ведомством США.

Как говорится в сообщении, "министерство будет действовать безотлагательно, чтобы укрепить сдерживание КНР в качестве нашего наиболее постоянного стратегического соперника и представляющего вызов для министерства".

"Министерство остается способным справляться с другими существующими угрозами, включая Северную Корею, Иран и жестокие экстремистские организации", — говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство сообщило, что засекреченная обновленная версия национальной стратегии передана в конгресс США. Законодательная власть, которую представляет конгресс, по запросу исполнительной — администрации президента — согласовывает бюджет, и в силу имеющихся полномочий контролирует работу госорганов, которые регулярно на разных уровнях отчитываются перед законодателями.