МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Австралия ввела санкции и запретила въезд 39 россиянам, которых считает связанными с "делом Магнитского", сообщила глава МИД Австралии Марис Пейн. Австралия вводит санкции против президента Белоруссии

"В первом транше правительство почтит Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, адресными санкциями и запретом на въезд против 14 россиян, ответственных за серьезную коррупцию, которую он раскрыл, а также 25 исполнителей и сообщников в вопросе жестокого обращения с ним и его смерти", — говорится в заявлении министра иностранных дел.

При этом сообщается, что санкции также подразумевают заморозку счетов этих граждан. Австралийский МИД добавляет, что это только первый пакет подобных санкций. В дальнейшем страна намерена продолжить санкционную политику против России.

Сергей Магнитский, которого правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в ноябре 2009 года в "Матросской тишине", куда его перевели из "Бутырки". В заключении он пробыл почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Некоторые правозащитники утверждали, что в СИЗО аудитору не оказывалась медицинская помощь, а умереть он мог в результате избиения. После смерти Магнитского были возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших сотрудников "Бутырки", но одного оправдал суд, а в другом случае расследование прекратили за истечением срока давности.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.