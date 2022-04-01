МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

"Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", — говорится в сообщении.

Уточняется, что данная вакцина, так же как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

Вакцина формирует мукозальный иммунитет в отношение коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови, отметили в Минздраве.

"На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше", — пояснили в пресс-службе.