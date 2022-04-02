МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. У каждого шестого переболевшего "омикроном" может развиться ощущение бегающих по телу "мурашек", рассказал в беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Минздрав России зарегестрировал первую в мире назальную вакцину от COVID

По его словам, это связано с поражением нервной системы.

"После "омикрона" могут развиться так называемые парестезии в виде ощущения бегающих по телу "мурашек". Как правило, временно сталкивается с этим порядка 12-15% переболевших, то есть каждый шестой. Это неврологическое нарушение, которое может пройти самостоятельно. Но если оно существенно начинает беспокоить, необходимо обратиться за медицинской помощью, пройти углубленную диспансеризацию и дополнительные обследования", — объяснил Токарев.

Он предупредил, что безобидное ощущение может оказаться предвестником серьезного поражения нервной системы. "Ощущение бегающих "мурашек" по телу может стать сигналом расстройства центральной нервной системы и, возможно, поражения периферических нервов, нейропатий, либо рецепторного аппарата. Не исключено, что этому способствуют нарушения кровообращения в микроциркуляторном русле. Но патогенез и особенности постковидных нейропатий еще предстоит изучить", — подчеркнул врач.

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что при "омикроне" постковидный синдром стал проявляться реже, однако нарушения в первую очередь идут со стороны центральной нервной системы.

"При "омикроне" чуть реже стал проявляться постковидный синдром, чем после "дельты", но тем не менее случаев довольно много из-за высокой заразности вируса. В первую очередь нарушения идут со стороны центральной нервной системы — это повышенная утомляемость, тревожность, нарушение сна, боли и "туман" в голове, нарушение внимания, иногда краткосрочной памяти, вплоть до депрессий, и периферические симптомы в виде "мурашек" по телу", — отметил он.

Крючков добавил, что также могут возникнуть поражения со стороны легких, сердца, развиться гиперкоагуляция, то есть склонность к тромбозам, могут начать выпадать волосы, появиться потливость, колебания артериального давления. "Если поражения при COVID-19 были тяжелые, то там уже может идти конкретно по органам системы, вплоть до аритмии, до повышенного высокого давления, инсультов, инфарктов", — заявил он.