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2022
https://1prime.ru/society/20220402/836570472.html
В России выросло число вакансий с частичной занятостью
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Количество вакансий с частичным типом занятости в РФ выросло в марте к февралю 2022 года на 16%, кроме того увеличилось предложение вакансий с нестандартным графиком работы,... ПРАЙМ, 02.04.2022
общество , новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Количество вакансий с частичным типом занятости в РФ выросло в марте к февралю 2022 года на 16%, кроме того увеличилось предложение вакансий с нестандартным графиком работы, прокомментировала РИА Новости руководитель отдела подбора и адаптации рекрутингового ресурса hh.ru Олеся Плотникова.