МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Количество вакансий с частичным типом занятости в РФ выросло в марте к февралю 2022 года на 16%, кроме того увеличилось предложение вакансий с нестандартным графиком работы, прокомментировала РИА Новости руководитель отдела подбора и адаптации рекрутингового ресурса hh.ru Олеся Плотникова.